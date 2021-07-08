Азербайджан и Турция усилят пропаганду своих культурных ценностей в телепространстве
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция будут готовить совместные телепередачи в целях пропаганды культурных ценностей двух стран.
Об этом сообщили в четверг Trend в турецком министерстве транспорта и инфраструктуры.
По данным ведомства, эти передачи будут транслироваться на азербайджанских и турецких спутниковых и цифровых телеканалах.
«Передачи будут выходить в эфир в течение 2021–2023 годов», - сказали в министерстве.
(Редактор: Константин Шапиро)
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