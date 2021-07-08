Азербайджан и Турция усилят пропаганду своих культурных ценностей в телепространстве

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция будут готовить совместные телепередачи в целях пропаганды культурных ценностей двух стран.

Об этом сообщили в четверг Trend в турецком министерстве транспорта и инфраструктуры.

По данным ведомства, эти передачи будут транслироваться на азербайджанских и турецких спутниковых и цифровых телеканалах.

«Передачи будут выходить в эфир в течение 2021–2023 годов», - сказали в министерстве.

(Редактор: Константин Шапиро)