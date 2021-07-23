Ущерб от наводнений в Турции будет оперативно устранен - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился в пятницу к жителям черноморской провинции Ризе на северо-востоке Турции, где в последние дни сошли разрушительные сели, произошли наводнения и оползни, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства заявил согражданам, что государственные структуры оперативно устранят последствия природного бедствия.

Эрдоган выразил соболезнования родным и близким шести граждан, погибших в селевых потоках.

Президент отметил, что поиски двух пропавших без вести продолжаются.

«В поисково-спасательных операциях в зоне схода селей в провинции Ризе участвуют 2850 человек. Все 426 дорог в зоне бедствия вновь открыты для сообщения. Правительство предпримет все шаги по восстановлению разрушенной инфраструктуры, возместит ущерб», - заверил турецкий лидер.

В зоне бедствия в провинции Ризе выявлены 665 построек, подлежащих сносу. Жители эвакуированы, реализуются проекты по восстановлению региона, отметил Эрдоган.

Президент Турции сообщил, что государство на первом этапе построит 550 домов для граждан, пострадавших от схода селей в провинции Ризе.