На севере Ирака погибли двое турецких военных
Двое турецких военных погибли в ходе столкновения с террористами РПК на севере Ирака, еще один получил ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
Во время перестрелки уничтожен один боевик.
Инцидент имел место при прочесывания военными местности в районе Хакурк, расположенном в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Pençe".
В ведомстве выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.
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