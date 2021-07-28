На севере Ирака погибли двое турецких военных

Двое турецких военных погибли в ходе столкновения с террористами РПК на севере Ирака, еще один получил ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Во время перестрелки уничтожен один боевик.

Инцидент имел место при прочесывания военными местности в районе Хакурк, расположенном в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Pençe".

В ведомстве выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.