Начались поставки парогенераторов для второго энергоблока АЭС «Аккую»

Турция 2 сентября 2021 21:47 (UTC+04:00)
Начались поставки парогенераторов для второго энергоблока АЭС «Аккую»

На заводе «Атоммаш» в Волгодонске (филиал АО «АЭМ-технологии», входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) приступили к отгрузке парогенераторов для энергоблока №2 АЭС «Аккую» – строящейся в Турции первой атомной электростанции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Четыре парогенератора весом 355 тонн каждый на пути к строительной площадке преодолеют по воде 3 000 км.

«Первый из этих четырех парогенераторов был изготовлен на 8 месяцев раньше планируемого изначально срока. Сроки ключевых производственных операций при изготовлении комплекта были снижены в два раза. В итоге сегодня мы начинаем отгрузку комплекта уже для второго блока первой в Турции АЭС. В этом событии для нас ключевым фактом является то, что это «очередная» отгрузка. Мы можем констатировать, что производство оборудования для ядерной энергетики на заводе вышло на уровень стабильного «производственного ритма» при максимальной загрузке производственных мощностей», – сказал генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов, слова которого приводятся в сообщении.

Межправительственное соглашение Турции и России по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в провинции Мерсин было подписано 12 мая 2010 года. Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4 800 мегаватт. Первый блок АЭС будет введен в эксплуатацию в 2023 году, к 100-летию образования Турецкой Республики.

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