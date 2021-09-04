Азербайджан незначительно увеличил импорт турецкой мебели и древесины

БАКУ /Trend/ - В январе – июле 2021 года Турция увеличила экспорт мебели и древесины в Азербайджан на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 78,19 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

При этом в июле экспорт мебели и древесины из Турции в Азербайджан сократился на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,066 миллиона долларов.

Турция в январе – июле в целом увеличила экспорт мебели и древесины на 23,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,72 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала мебель и древесину на 506,593 миллиона долларов, что на один процент меньше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июль 2020 – июль 2021 годов) турецкий экспорт мебели и древесины составил 6,282 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)