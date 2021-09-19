Президент Турции едет в США для участия в сессии ГА ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19-22 сентября посетит США для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В понедельник, 20 сентября, Эрдоган примет участие в церемонии открытия Турецкого дома в Нью-Йорке.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщили в Управлении по связям при Администрации Президента.

Глава турецкого государства обратится к участникам мероприятия 21 сентября, в первый день 76-й сессии Генеральной Ассамблеи. Сессия Генассамблеи посвящена таким темам, как предотвращение пандемии COVID-19, восстановление устойчивости, реагирование на потребности планеты, уважение прав человека и возрождение ООН.

На полях сессии турецкий лидер проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран, а также с генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Эрдоган примет участие в конференции «Более справедливый мир возможен», организованной Турецко-американским национальным координационным комитетом, встретится с представителями турецкой и мусульманской общин, даст интервью американским СМИ.

Ожидается также участие Эрдогана в традиционном гала-ужине 11-й Инвестиционной конференции Турции с участием представителей делового мира США.​​​​​​​