Turkish Airlines расширяет сеть полетов
Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines (THY) продолжает расширять сеть полетов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщает пресс-служба THY.
Накануне авиакомпания, выполняющая полеты в большинство стран мира, совершила свой первый рейс из Стамбула в Даллас, увеличив количество пунктов назначения в США до 11.
Рейсы в четвертый по величине город США (штат Техас) будут выполняться четырежды в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
На рейсах будут задействованы лайнеры нового поколения Боинг-787 9 Dreamliner.
Авиаперевозчик THY, расширяющий свой флот самолетами нового поколения, предлагая пассажирам не только неограниченный доступ к новым направлениям, но высокое качество и широкий ассортимент услуг.
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