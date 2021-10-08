Reuters: Турция хочет купить у США 40 истребителей F-16

Турция обратилась к США с просьбой о закупке 40 истребителей F-16, а также проведении модернизации порядка 80 имеющихся у Анкары американских истребителей. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, сделка оценивается в миллиарды долларов, но все еще изучается Госдепартаментом и профильным правительственным ведомством, входящим в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Кроме того, напоминает Reuters, после возможного одобрения этими структурами сделку может заблокировать Конгресс. Республиканцы и демократы призывают вашингтонскую администрацию оказывать давление на Анкару в связи с закупкой российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.

"В рамках проводимой политики Госдепартамент не подтверждает и не комментирует предполагаемые продажи или передачи вооружений и техники до тех пор, пока они не будут официально доведены до сведения Конгресса", - прокомментировали информацию агентству в американском внешнеполитическом ведомстве.