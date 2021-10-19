Парламент Турции продлил мандат военной миссии в Мали и ЦАР

Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило запрос правительства о продлении на год полномочий Вооруженных сил республики на осуществление военной миссии в Мали и Центральноафриканской республике, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Голосование по этому вопросу прошло во вторник, 19 октября.

В соответствии с выданным мандатом турецкие военные наделяются законной возможностью на пребывание на территории указанных стран в течение еще одного года.

Законопроект о продлении на год мандата турецких военных в операциях и миссиях ООН в Мали и Центральноафриканской Республике (ЦАР) представлен в парламент Турции 6 октября.

В документе за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана напоминается, что ООН пригласила персонал ВС Турции на участие в Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА), а также в миротворческой миссии в ЦАР.

«Вклад турецких военных в урегулирование гуманитарных и политических кризисов, представляющих угрозу миру и стабильности на африканском континенте, является естественным продолжением активной внешней политики Анкары», - говорится в документе.

Первый подобный мандат на участие в миссиях ООН в двух странах Африки был одобрен парламентом Турции 2 августа 2016 года.

Законопроект предполагает продление мандата на год, начиная с 31 октября 2021 года.