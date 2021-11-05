В Турции сократилось число зарегистрированных транспортных средств

БАКУ /Trend/ - В сентябре 2021 года количество используемых в Турции транспортных средств сократилось на 12,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 92 996.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Институт статистики Турции (TUİK).

В отчетный период доля легковых автомобилей в общем количестве транспортных средств в Турции составила 54,3 процента, фургонов и грузовиков – 16,3 процента, мотоциклов – 14,8 процента, тракторов – восемь процентов, других видов транспортных средств - 6,6 процента.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы местных марок – BMC, Temsa и Otokar.

(Редактор: Константин Шапиро)