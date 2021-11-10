Турция экспортировала в Азербайджан готовую одежду почти на $42 млн

БАКУ /Trend/ - В январе – октябре 2021 года экспорт готовой одежды из Турции в Азербайджан сократился на 7,75 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 41,909 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В октябре 2021 года экспорт готовой одежды из Турции в Азербайджан достиг 5,856 миллиона долларов, что на 1,86 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Турция в январе – октябре в целом экспортировала на мировые рынки готовую одежду на сумму 16,72 миллиарда долларов, в то время как в октябре этот показатель составил 1,913 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)