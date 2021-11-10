Турция экспортировала в Азербайджан готовую одежду почти на $42 млн

Турция 10 ноября 2021 08:55 (UTC+04:00)
Турция экспортировала в Азербайджан готовую одежду почти на $42 млн

БАКУ /Trend/ - В январе – октябре 2021 года экспорт готовой одежды из Турции в Азербайджан сократился на 7,75 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 41,909 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В октябре 2021 года экспорт готовой одежды из Турции в Азербайджан достиг 5,856 миллиона долларов, что на 1,86 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Турция в январе – октябре в целом экспортировала на мировые рынки готовую одежду на сумму 16,72 миллиарда долларов, в то время как в октябре этот показатель составил 1,913 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджанский военнослужащий погиб в Турции в результате несчастного случая - минобороны
Азербайджанский военнослужащий погиб в Турции в результате несчастного случая - минобороны
В Джебраиле на мине подорвался мирный житель
В Джебраиле на мине подорвался мирный житель
Азербайджанский военнослужащий погиб от осколочного ранения, полученного во время учений
Азербайджанский военнослужащий погиб от осколочного ранения, полученного во время учений
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Поставки СПГ в Европу сократились на фоне его дефицита на рынке - Оксфордский институт Экономика 08:55
Турция экспортировала в Азербайджан готовую одежду почти на $42 млн Турция 08:55
Экспорт медной руды из Грузии сократился Грузия 08:54
Pfizer и BioNTech подали в Японии заявку на вакцинацию своим препаратом детей от пяти лет Другие страны 08:53
В Грузии третьей дозой вакцины сможет привиться любой человек старше 18 лет Грузия 08:32
Первая годовщина Победы Азербайджана – это день гордости и радости - бывший гендиректор ИСЕСКО Политика 08:28
Иран может рассмотреть Францию как посредника на переговорах по ядерной сделке Иран 08:01
Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября Казахстан 07:49
Илон Маск потерял за два дня $50 млрд из-за спада котировок акций Tesla В мире 07:28
Президент Турции принял Милорада Додика Турция 06:46
Турция 10 ноября официально вступит в Парижское климатическое соглашение Турция 06:10
Названа опасность взлома через Bluetooth В мире 05:38
Более 4 млн израильтян получили третью дозу прививки от ковида Израиль 05:04
Pfizer просит американские власти разрешить ее бустерную вакцину для всех совершеннолетних В мире 04:32
Блинкен осудил покушение на премьера Ирака аль-Каземи США 03:56
В ВОЗ не исключают, что придется ежегодно модифицировать вакцины от COVID-19 В мире 03:21
Глава Apple рассказал о своих взглядах на криптовалюту США 02:46
В работе Instagram произошел сбой В мире 02:14
Франция возобновит строительство АЭС, чтобы обеспечить энергонезависимость Европа 01:42
В результате столкновения двух микроавтобусов в Мексике погибли 12 человек Другие страны 01:04
Минздрав Канады разрешил применение бустерной дозы COVID-вакцины Pfizer Другие страны 00:37
Samsung представила оперативную память для смартфонов будущего В мире 00:06
В Карабах вернулись истинные хозяева – бывший премьер-министр Румынии Экономика 00:01
В Эфиопии задержали 16 сотрудников ООН Другие страны 9 ноября 23:25
Одре Азуле переизбрана на пост генерального директора ЮНЕСКО В мире 9 ноября 22:55
Венгрия стремится к установлению многогранных и интенсивных связей с Узбекистаном - МИД Бизнес 9 ноября 22:31
Лучших футболистов 2021 года наградят 17 января в Цюрихе Спорт 9 ноября 22:03
В Турции обрушилось двухэтажное здание, 14 человек пострадали (Обновлено) Турция 9 ноября 21:42
Байден продлил санкции в отношении Ирана, введенные в 1979 году США 9 ноября 21:24
Brent подорожала до $83,81 за баррель Энергетика 9 ноября 21:21
Во влиятельном испанском издании EFE опубликована статья, посвященная Дню Победы Азербайджана Политика 9 ноября 21:06
США и Казахстан заявили о желании укреплять экономические связи двух стран Казахстан 9 ноября 21:01
Экспорт мандаринов из Грузии увеличился на 100% Грузия 9 ноября 20:50
День Победы стал торжеством воли и силы азербайджанского народа - посол Политика 9 ноября 20:27
ВС Армении подвергли обстрелу инженерную технику азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района Политика 9 ноября 19:57
На юге Индии объявили режим тревоги из-за ливней Другие страны 9 ноября 19:51
В Лондоне шесть зданий окрасились в цвета флага Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Общество 9 ноября 18:58
Президент австралийско-азербайджанской ассоциации поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 9 ноября 18:37
В Узбекистане снизился объем выработки электроэнергии Узбекистан 9 ноября 18:27
Bir nəfəs qədər – спектакль о матери, которая ждет сына с фронта (ФОТО) Культура 9 ноября 18:14
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы (ФОТО/ВИДЕО) Политика 9 ноября 18:13
Европейские газохранилища могут опустеть к концу марта Экономика 9 ноября 18:05
В условиях стагнации экономики все больше людей эмигрирует из Армении - портал Eurasianet Политика 9 ноября 17:58
Wood Mackenzie прогнозирует снижение цены на нефть марки Brent Экономика 9 ноября 17:31
Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, они должны начать интеграцию в правовое, экономическое, политическое и культурное пространство нашей страны – посол Рахман Мустафаев (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 9 ноября 17:10
Продолжаются работы по газификации в одном из велаятов Туркменистана Энергетика 9 ноября 17:01
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) Политика 9 ноября 16:56
Армения хочет бросить тень на деятельность российских миротворцев - МИД Азербайджана Политика 9 ноября 16:51
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 9 ноября 16:46
В Азербайджане выявлены еще 1 855 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 199 человек Общество 9 ноября 16:42
Несмотря на санкции, добыча природного газа в Иране стабильно росла за последние 20 лет Экономика 9 ноября 16:36
Получен новый приток газа на одном из месторождений в Узбекистане Узбекистан 9 ноября 16:13
Общее число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 6 млн человек Общество 9 ноября 16:08
"Моя война!" – стихи, которые исходят от сердца и трогают до глубины души (ФОТО/ВИДЕО) Культура 9 ноября 15:34
Азербайджанский военнослужащий погиб в Турции в результате несчастного случая - минобороны Происшествия 9 ноября 15:09
Хулуси Акар растрогался, вспоминая беседу с азербайджанским военнослужащим, который стал шехидом (ФОТО/ВИДЕО) Политика 9 ноября 15:03
Закир Гасанов отбыл в Москву Политика 9 ноября 14:54
В Узбекистане опубликованы данные по импорту автобензина в январе-сентябре Узбекистан 9 ноября 14:40
Доверие инвесторов к экономике Германии в ноябре неожиданно выросло Европа 9 ноября 14:33
Кулевский нефтяной терминал работает над повышением безопасности портового сооружения Экономика 9 ноября 14:32
Остающиеся вопросы должны быть решены для обеспечения прогресса на пути к всеобъемлющему миру на Южном Кавказе - Тойво Клаар Политика 9 ноября 14:28
Saudi Aramco прогнозирует рост спроса на нефть в 2022 году Арабские страны 9 ноября 14:24
Завтра в Баку ожидается сильный ветер Общество 9 ноября 14:08
Значение трехстороннего заявления по Карабаху от 10 ноября 2020 г. трудно переоценить - Песков Политика 9 ноября 13:58
Нефтехимический комплекс SOCAR в Турции увеличил загрузку производственных мощностей Энергетика 9 ноября 13:51
Чистая прибыль Petkim выросла в более чем 8 раз Энергетика 9 ноября 13:43
Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом во Францию Политика 9 ноября 13:36
Экспорт мандаринов из Грузии увеличился на 100% Грузия 9 ноября 13:31
Благодаря TAP ситуация с энергобезопасностью в Италии лучше, чем в других европейских странах - гендиректор Snam Энергетика 9 ноября 13:21
Азербайджанская армия организуется по модели Вооруженных сил Турции - Закир Гасанов Политика 9 ноября 13:18
Цель заключается в обеспечении вклада Совместного мониторингового центра в устойчивую стабильность в регионе - Хулуси Акар Политика 9 ноября 13:17
Спешите зарегистрировать детей во внешкольные клубы Британской Школы в Баку по самым доступным ценам Общество 9 ноября 13:13
Россия намерена последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех транспортных связей на Южном Кавказе – МИД Политика 9 ноября 12:58
"Живи, родной Азербайджан!" - Эмин Агаларов и Айгюн Кязымова спели о родном крае (АУДИО) Культура 9 ноября 12:44
В России выявили 39 160 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 9 ноября 12:42
Продление срока пребывания турецких военных в Азербайджане будет обсуждаться сегодня в парламенте Турции Политика 9 ноября 12:32
Страны ОПЕК+ увеличили суточную добычу сырой нефти Экономика 9 ноября 12:19
Snam назвала объем доходов от TAP Энергетика 9 ноября 12:10
Ниагарский водопад окрасился в цвета азербайджанского флага (ФОТО/ВИДЕО) Общество 9 ноября 12:02
Незаконный визит министра обороны Армении на территории Азербайджана - военно-политическая провокация – минобороны Политика 9 ноября 11:49
Коронавирус в Израиле: Примерно 6200 зараженных, около 160 в тяжелом состоянии Израиль 9 ноября 11:34
Всемирный банк поддержит реформирование системы сельского хозяйства Казахстана Бизнес 9 ноября 11:17
В Казахстане стартовали аукционные торги по отбору проектов ВИЭ Энергетика 9 ноября 11:15
Туркменский производитель стекла значительно нарастил экспорт Бизнес 9 ноября 11:09
Казахстанское АО объявило тендер на модернизацию подъемного оборудования Тендеры 9 ноября 10:53
В 2025 г. добыча товарного газа в Азербайджане возрастет Экономика 9 ноября 10:52
Возвращение Ирана в ядерную сделку не является главным приоритетом для Тегерана Ядерная программа 9 ноября 10:49
Назван объём поставок газа по TAP Энергетика 9 ноября 10:46
Турция готова мобилизовать все свои возможности для решения любой проблемы Азербайджана - Хулуси Акар (ФОТО/ВИДЕО) Политика 9 ноября 10:33
США привержены продвижению безопасного и мирного будущего для региона Южного Кавказа - заявление Политика 9 ноября 10:22
Фильм "Şuşa, sən azadsan!" представлен зрителям (ВИДЕО) Общество 9 ноября 10:13
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Поздравляю всех с Днем государственного флага Азербайджанской Республики! (ФОТО) Политика 9 ноября 09:59
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 9 ноября 09:59
Назван объем поставок SOCAR авиатоплива в Украину Энергетика 9 ноября 09:55
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Никарагуа Другие страны 9 ноября 09:50
Казахстанское АО закупит сварочный агрегат Тендеры 9 ноября 09:48
Стоимость биткоина обновила исторический максимум Экономика 9 ноября 09:45
Турецкий экспорт кожаных изделий в Азербайджан превысил $13 млн Турция 9 ноября 09:36
Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР) Энергетика 9 ноября 09:34
Постепенное увеличение добычи ОПЕК+ приведет к избытку нефти на рынке - Capital Economics Экономика 9 ноября 09:32
Все новости