Турция экспортировала в Азербайджан готовую одежду почти на $42 млн
БАКУ /Trend/ - В январе – октябре 2021 года экспорт готовой одежды из Турции в Азербайджан сократился на 7,75 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 41,909 миллиона долларов.
Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.
В октябре 2021 года экспорт готовой одежды из Турции в Азербайджан достиг 5,856 миллиона долларов, что на 1,86 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Турция в январе – октябре в целом экспортировала на мировые рынки готовую одежду на сумму 16,72 миллиарда долларов, в то время как в октябре этот показатель составил 1,913 миллиарда долларов.
(Редактор: Константин Шапиро)
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