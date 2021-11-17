Эрдоган и Зеленский обсудили развитие двусторонних отношений

Турция 17 ноября 2021 02:07 (UTC+04:00)
Эрдоган и Зеленский обсудили развитие двусторонних отношений

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции.

Согласно сообщению, обсуждены перспективы развития двусторонних отношений.

Лидеры также обменялись мнениями относительно вопросов региональной повестки дня.

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