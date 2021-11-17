Борьба с инфляцией – приоритет экономической политики Турции - Эрдоган

В период после предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года были предприняты неоднократные шаги по формированию масштабного экономического кризиса в Турции. Страна выстояла и предотвратила все происки недругов Анкары.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Президент Эрдоган отметил, что развитые страны мира на сегодня находятся на пороге крупнейшего с окончания Второй мировой войны, экономического кризиса. Этот кризис, безусловно, приведет к кризисным ситуациям в социальной и политических сферах, сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, успешно минимизировав ущерб от пандемии, современная Турция выгодно отличается от многих стран мира. «Достигнув целей, поставленных на период до 2023 года, наша страна вступит в совершенно новый этап развития», - заверил турецкий лидер.

​​​​​​​Эрдоган привлек внимание к значимости сохранения темпов экономического роста, и призвал к обеспечению стабилизации цен в стране. «Высокие процентные ставки – это причина, а инфляция – следствие. Борьба с инфляцией будет продолжена», - подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции призвал предпринимателей использовать кредиты под низкие проценты и инвестировать в экономику страны.

Эрдоган сообщил также, что Турция приобрела четвертое буровое судно для разведки морских месторождений.