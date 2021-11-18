ЕС необходим стратегический подход к отношениям с Турцией - Эрдоган

Европейскому Союзу следует подходить к отношениям с Турцией со стратегической точки зрения и предпринять конкретные шаги для развития связей с Анкарой. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Анкаре, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

“Турция со своей стороны продемонстрировала принципиальную позицию и усилия в пользу диалога с целью реализации позитивной повестки дня”, - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер отметил также, что будущее Евросоюза не должно становиться жертвой амбиций небольшой группы стран-членов сообщества. “Нельзя позволять мелочным расчетам нескольких стран-членов ослаблять Европейский Союз и отношения между НАТО и ЕС”, - сказал, в частности, президент Эрдоган.

Глава государства высоко оценил состояние двусторонних отношений и сотрудничества между Турцией и Испанией.

В этой связи он напомнил, что Анкара и Мадрид совместными усилиями построили авианосец, который вскоре будет спущен на воду. “Мы хотим создать совместно с Испанией еще один авианосец, который будет гораздо больше прежнего”, - добавил президент Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что недавние заявления крупнейшего испанского банка BBVA (о намерении выкупить контрольный пакет акций турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi AS - ред.) являются наиболее отчетливым свидетельством доверия к экономике Турции.

Президент Эрдоган указал, что работы по обновлению Таможенного союза между Анкарой и Брюсселем и либерализации визового режима для граждан Турции “должны начаться как можно скорее”.

Касаясь темы нелегальной миграции, глава государства отметил, что Турция и Испания несут основную нагрузку по охране границ Евросоюза и НАТО от неконтролируемого потока беженцев. Турецкий лидер вновь подчеркнул необходимость выработки “совместной политики”, обеспечивающей “справедливое разделение миграционного бремени”.

Комментируя итоги переговоров с испанским премьером президент Эрдоган заявил, Анкара и Мадрид намерены работать над тем, чтобы поднять двусторонние связи до уровня “всеобъемлющего партнерства”.

По его словам, стороны договорились о формировании механизм для контроля за выполнением принятых в рамках визита решений, а также для разработки новых совместных шагов.

Глава государства констатировал, что объем двусторонней торговли между Турцией и Испанией за короткий срок восстановился до уровня, предшествующего пандемии.

В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес констатировал, что двусторонние отношения Анкары и Мадрида достигли беспрецедентно высокого уровня.

Глава правительства подчеркнул, что Испания выступает за то, чтобы Турция стала частью Европейского Союза. “Турция - не просто сосед, это общий союзник для стран ЕС”, - заявил политик.

Испанский премьер также отметил значительный рост объема двусторонней торговли. Политик подчеркнул, что Испания и Турция нацелены на укрепление связей во всех областях.