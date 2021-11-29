Анкара готова к шагам по нормализации связей с Израилем - Эрдоган

БАКУ/Trend/ - Анкара готова к шагам по нормализации связей с Египтом и Израилем, как это было сделано на примере ОАЭ. Как сообщает Trend со ссылкой на Anadolu, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент сообщил, что в феврале совершит ответный визит в ОАЭ. «В ходе визита, меня будет сопровождать большая делегация. Планируется принятие ряда важных решений», - сообщил Эрдоган.

Лидер Турции напомнил, что власти ОАЭ представили план инвестиций в турецкую экономику объемом в 10 млрд долларов. «Реализовав этот план, мы откроем новую страницу в отношениях», - выразил уверенность Эрдоган.