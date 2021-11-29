Вопрос строительства железной и автомобильной дороги вдоль реки Араз решен – Эрдоган

БАКУ/Trend/ - Вопрос строительства железной и автомобильной дороги вдоль реки Араз решен. Как сообщает Trend со ссылкой на Anadolu, об этом сказал журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"На повестке строительство трассы, часть которой пройдет через территорию Армении вплоть до турецкого Ыгдыра", - рассказал турецкий лидер.

Эрдоган также напомнил об инициативе турецкой стороны по формированию платформы 3+3 по диалогу на Южном Кавказе.

"В состав этой платформы могут войти Россия, Турция, Азербайджан, Армения и в случае поддержки - Грузия. Данная площадка станет показателем стремления к миру в регионе. Позитивные шаги в этом направлении имеются", - сказал глава турецкого государства.