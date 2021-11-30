В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано во вторник утром на западе Турции. Как сообщил телеканал CNN Turk, сейсмические толчки большой силы ощущались близ города Урла (провинция Измир) на побережье Эгейского моря, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
За основным землетрясением последовали толчки магнитудой 4,3 и 2,8.
По данным губернатора провинции Измир Явуза Селима Кешгера, сведений о возможных жертвах или разрушениях пока не поступало.
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