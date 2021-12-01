Турция активно работает над созданием научной станции в Антарктике - министр

Активные работы по созданию научной станции Турции в Антарктике продолжаются. Завершена разработка дизайнерской концепции станции.

Об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк на 5-м национальном семинаре по полярным наукам, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Министр напомнил, что Турция присоединилась к Договору об Антарктике в 1995 году в статусе «страны, не имеющей совещательного голоса».

«В последнее время мы добились значительного прогресса в изучении полюсов при поддержке всех наших институтов и организаций. Наша цель - получить статус «консультативной стороны» и право голоса в контексте будущего белого континента», - отметил глава ведомства.

По словам министра, главным критерием для получения совещательного голоса являются работы, направленные на исследование региона.

Именно с этой целью Турция организовала 5 научных экспедиций на континент, первая из которых состоялась в 2017 году, продолжил Варанк.

«В 2019 году заработала временная станция, турецкие полярники установили метеостанцию и 3 спутниковые системы глобального позиционирования», - сказал глава Минпрома Турции.

Далее Варанк напомнил, что участники четвертой по счету экспедиции Турции в Антарктику были еще на белом континенте, когда в 2020 году началась пандемия.

Благодаря принятым мерам турецкие полярники смогли безопасно вернуться на родину, добавил Варанк.

Министр напомнил, что пятую экспедицию на Антарктику Турция, как и ряд других стран, организовала с соблюдением мер для предотвращения распространения коронавируса.

В ходе экспедиции в основном собирались данные, полярники уделяли внимание контролю за работой оборудования и его техобслуживанию, сказал министр.

Варанк сообщил, что шестую научную экспедицию на Южный полярный круг Турция планирует организовать в 2022 году.

«Подготовка к экспедиции продолжается. С другой стороны, интенсивно идет работа по созданию научной станции Турции в Антарктике. Завершена разработка дизайнерской концепции станции. В этом году мы представили комплексный отчет об оценке воздействия на окружающую среду, который получил положительные отзывы от 53 стран-участниц Договора об Антарктике. Очень взволнованны по этому поводу», - отметил Варанк.

Министр сказал, что будущая научная станция Турции в Антарктике сможет работать круглый год - и зимой, и летом, а максимальный штат сотрудников составит 50 человек.

Тем самым станция будет на постоянной основе передавать данные научным кругам Турции, сказал Варанк.

«Усердно готовимся к тому, чтобы в предстоящий период осуществить эту идею. С этой же целью был создан Институт полярных исследований TÜBİTAK MAM, который мы сокращенно называем KARE, чтобы гарантировать реализацию проекта на институциональном уровне», - сообщил глава ведомства.

Варанк отметил, что KARE действует как национальный орган, ответственный за полярные исследования.

«KARE обеспечивает эффективное использование наших ресурсов, координируя деятельность Турции в этой области. Благодаря KARE министерство реализует множество проектов и мер, имеющих решающее значение для полярных исследований», - добавил министр.