Выбор Еревана: между турецким "пряником" и "кнутом" диаспоры

Руфиз Хафизоглу

Блистательная победа Азербайджана в 44-дневной войне открыла путь к новым многочисленным возможностям в регионе, среди которых восстановление коммуникаций и нормализация армяно-турецких отношений.

Нормализации отношений между Ереваном и Анкарой препятствовали несколько причин, среди которых вопрос, связанный с событиями 1915 года (которые армяне называют "геноцидом армян"), и оккупация территорий Азербайджана. Наряду с этим, немаловажную «роль» в этом вопросе играет и армянская диаспора, наживающаяся на так называемом "геноциде армян".

При этом армяне все это время путем «народной дипломатии» искали пути «нормализации» отношений с Турцией, а точнее способы обосноваться в этой стране. Немало и тех армян, кто предпочитает посещать Турцию в качестве туристов и инвесторов. Их число, согласно данным министерства культуры и туризма Турции, в октябре 2021 года составило 1 280 человек.

По данным турецких СМИ, каждый месяц как минимум 200 граждан Армении остаются в Турции и нелегально устраиваются там на работу, и это не что иное, как способ обосноваться в стране.

Как известно, по сравнению с предыдущим отрезком времени в 30 лет сегодня в регионе другие условия.

Нормализация отношений с Анкарой в первую очередь на пользу Армении. 13 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция откроет чартерные авиарейсы со столицей Армении - Ереваном: "В ближайшее время мы с Арменией назначим специальных представителей, чтобы предпринять шаги по нормализации отношений. Мы также откроем чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван". Глава МИД Турции подчеркнул, что каждый шаг в этом направлении будет предприниматься совместно с Азербайджаном.

Спустя три дня после этого заявления Чавушоглу отметил, что после 44-дневной войны в Карабахе Турция и Азербайджан выступали с позитивными месседжами в адрес Армении. «Особую значимость представляют призывы Баку к заключению всеобъемлющего мирного соглашения с Ереваном. Эти сигналы демонстрируют также подходы Турции и Азербайджана к вопросу», - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Анкара рассматривает обращения турецких и армянских авиакомпаний по вопросу открытия авиарейсов Стамбул - Ереван - Стамбул. Чавушоглу добавил, что бывший посол Турции в США Сердар Кылыч будет назначен на должность спецпредставителя республики для нормализации отношений с Арменией.

В связи с вышеперечисленным возникают следующие вопросы: а сможет ли Армения на фоне сближения с Турцией вырваться из «объятий» армянской диаспоры, сможет ли она отказаться от своих претензий о вымышленном "геноциде"? Пойдет ли Армения по стопам своего западного союзника - Франции, намеревающейся открыть архивы, рассекретить и опубликовать документы о войне за независимость Алжира, в ходе которой были убиты сотни тысяч алжирцев? Откроет ли Армения своих архивы для расследования событий 1915 года? Общеизвестно, что претензии армян касательно событий 1915 года - не что иное, как способ наживы для армянской диаспоры.

Однако очевидно то, что чем быстрее Ереван вырвется из «объятий» армянской диаспоры, тем лучше для Армении и ее граждан.



Руфиз Хафизоглу

Глава Дирекции международных проектов информационного агентства Trend