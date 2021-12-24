Глава Минфина Турции назвал объем прямых инвестиций за 2021 год

Правительство Турции реализует модель экономического развития, нацеленную на стимулирование прямых инвестиций в экономику страны вместо погони за получением сиюминутной прибыли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати в эфире телеканала NTV.

«Турецкая модель экономики - это особая модель, которая направлена на привлечение прямых инвестиций. Мы хотим, чтобы к нам приходили с прямыми инвестициями, а не за «горячими» деньгами», - сказал, в частности, глава ведомства.

Он отметил, что Турция получила 12,7 млрд долларов прямых инвестиций за первые 11 месяцев 2021 года.

По его словам, в основе данной модели лежат высокий уровень экспорта, сокращение дефицита текущего счета и рост благосостояния всего населения страны.

Министр заверил, что положительные результаты от реализации турецкой экономической модели будут получены уже в ближайшие месяцы.

Глава ведомства также заявил о стабилизации ситуации на валютном рынке страны после имевших место в последние недели резких колебаний обменного курса. Он отметил, что это стало возможно благодаря эффективным мерам, принятым правительством страны.

Небати рассказал, что объем перехода на депозиты в турецких лирах с валютной защитой составил 10 млрд лир утром во вторник, а во второй половине того же дня это происходило уже в геометрической прогрессии.

«До вечера понедельника имели место спекуляции и манипуляции с обменным курсом. Теперь «пена» сходит. Курс сам достигнет оптимальной точки», - добавил министр.