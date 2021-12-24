Турецкий порт Мерсин перевалил более 30 млн тонн грузов

Турция 24 декабря 2021 12:21 (UTC+04:00)
Турецкий порт Мерсин перевалил более 30 млн тонн грузов
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