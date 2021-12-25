82,5% жителей Турции пользуются соцсетями - Администрация президента

По состоянию на конец 2021 года, интернет-аудитория в Турции составляет порядка 85,7 процентов населения, а процент пользователей соцсетей достигает 82,8 процентов. Об этом сообщил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун на презентации проекта «Карта соцсетей» в субботу в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, данная статистика основана на данных исследования, проводимого с января 2021 года по поручению возглавляемого им Управления. «На сегодняшний день 51,8 процентов граждан Турции пользуются глобальной паутиной либо посредством беспроводных сетей либо через мобильные устройства. Это говорит о том, что больше половины жителей нашей страны пользуются интернетом на каждом этапе повседневной жизни», - сказал Алтун.

Представитель Администрации президента Турции отметил, что с началом пандемии потребление интернет-трафика в стране резко возросло, и пользователи стали дольше оставаться в сетях в режиме онлайн.

В дни максимальных ограничений в Турции, в том числе комендантского часа, масштаб интернет-аудитории достиг рекордных 91 процента, констатировал Алтун.

При этом около 54 процентов пользователей интернета в стране начали пользоваться услугой онлайн-торговли.

«В категории граждан в возрасте от 15 до 17 лет интернетом пользуются 98 процентов жителей Турции. 93 процента из них являются пользователями хотя бы одной соцсети. В других возрастных группах масштабы интернет-аудитории меньше, но все же общая картина весьма позитивная, что во многом является результатом курса правительства на активное технологическое развитие страны, формирование соответствующей инфраструктуры», - подчеркнул Алтун.

По его словам, с учетом реалий страны особенно важна защита прав пользователей интернета, предотвращение потоков дезинформации, вмешательства в личную жизнь и оскорбления. «Это касается, в особенности, социальных сетей. Попустительство пропаганде террористических структур в соцсетях недопустимо. Мы доводим свою позицию до сведения международных компаний-владельцев данных ресурсов»,- подчеркнул Алтун.