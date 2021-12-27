Турция продолжает работать с Катаром, чтобы взять на себя управление аэропортом Кабула

Турция и Катар продолжают сотрудничать, чтобы взять на себя управление аэропортом Кабула. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем сотрудничать с Катаром по этому вопросу. Турция и Катар определили частные компании, которые передали свои предложения талибам. Талибы также озвучили свои предложения, которые анализируются", - сказал министр на пресс-конференции в Анкаре по итогам 2021 года.

По словам Чавушоглу, "если эти предложения будут соответствовать позиции [Турции и Катара], то Анкара и Доха готовы взять на себя эту роль". "В противном же случае "Талибан" будет обсуждать этот вопрос с другими странами", - добавил он.