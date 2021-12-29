На юго-востоке Турции начался новый этап антитеррористической операции Eren

В провинции Ширнак на юго-востоке Турции во вторник, 28 декабря, начался 13-й этап антитеррористической операции Eren Kış. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщает МВД страны.

В поиске и нейтрализации террористов в провинции участвуют 516 бойцов спецназа жандармерии.

В целом 43 отряда спецназа прочесывает ряд районов приграничной провинции.

Цель операции - ликвидация угрозы терроризма в этой части Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.