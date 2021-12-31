Спецназ МВД Турции ведет успешную борьбу с террористами на востоке страны
В рамках шестого этапа антитеррористической операции Eren Kış в провинции Тунджели на востоке Турции нейтрализованы 9 террористов РПК, уничтожено 143 убежища боевиков, разрушены входы в 21 пещеру, изъято большое количество оружия и боеприпасов, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
По данным МВД Турции, в операции против боевиков террористической организации PKK в районе Мерджан провинции Тунджели задействованы до 1 062 бойцов спецназа.
В прочесывании районов вероятного скопления террористов участвуют 74 группы сотрудников спецназа МВД.
Один из террористов схвачен живым, остальные восемь уничтожены, говорится в сообщении ведомства.
Пятеро нейтрализованных боевиков числились в списках особо опасных террористов по линии МВД Турции.
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