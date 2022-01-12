В Турции начнут серийное производство самолета HÜRJET

БАКУ /Trend/ - В Турции начнут серийное производство отечественного самолета HÜRJET.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", решение об этом было принято на заседании Исполнительного комитета оборонной промышленности Турции, которое прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отметим, что первый полет турецкого военного самолета HÜRJET запланирован на 2023 год.