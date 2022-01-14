Запущен первый мини-спутник Турции Grizu-263A

Первый мини-спутник Турции Grizu-263A запущен 13 января на орбиту Земли на ракете-носителе Falcon 9, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Мини-спутник запущен в 18:25 по турецкому времени с космодрома на мысе Канаверал.

Спутник был разработан специалистами из группы Grizu-263 в рамках проекта «Первый "карманный" спутник Турции»

Аппарат получил название в память о погибших горняках при взрыве на шахте в турецком Зонгулдаке 3 марта 1992 года.

Grizu-263A будет функционировать на низкой околоземной орбите (высота около 525 км). Срок эксплуатации 4 года 8 месяцев.