Свыше 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 136 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 364 426 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 54 100 тестов.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 68 895 человек.
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