В Турции выявили рекордные 93,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 210 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 438 252 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 93 586 тестов, что стало максимальным показателем с начала пандемии
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 85 503 человека.
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