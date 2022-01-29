В Турции выявили рекордные 93,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 210 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 438 252 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 93 586 тестов, что стало максимальным показателем с начала пандемии

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 85 503 человека.