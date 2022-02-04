Названы дата и место встречи спецпредставителей Турции и Армении

Второй раунд переговоров спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений между двумя странами состоится 24 февраля в столице Австрии, Вене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Турции в четверг, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Следующая встреча специальных представителей Турции и Армении посла Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна в рамках процесса нормализации отношений между двумя странами состоится 24 февраля в Вене», - говорится в сообщении.

В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна.

По информации из дипломатических источников, двусторонняя встреча продолжалась 1,5 часа.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Турции сообщили, встреча в Москве прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, стороны обменялись предварительными мнениями о процессе нормализации, который будет осуществляться посредством диалога между Турцией и Арменией.

На переговорах спецпредставителей Турции и Армении достигнута договоренность о продолжении диалога, нацеленного на полную нормализацию отношений, без предусловий, говорится в сообщении.

Шаги по нормализации отношений

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в парламенте 13 декабря 2021 года, дал сигналы о том, что в турецко-армянских отношениях начался новый период.

Бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч был назначен на должность специального представителя по нормализации отношений с Арменией 15 декабря.

Специальным представителем Армении по процессу диалога между Анкарой и Ереваном является заместитель председателя Национального собрания (парламента) республики Рубен Рубинян.