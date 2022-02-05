Население Турции превысило 84,6 млн

Численность населения Турции по итогам 2021 года достигла 84 680 273 человек. Об этом сообщает Институт статистики Турции (TÜİK), передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Численность населения Турции в 2020 году составляла 83 614 362 человека. Рост за год составил 1 065 911 человек.

Доля мужского населения - 50,1 процента (42 428 101 человек), а доля женского населения - 49,9 процентов (42 252 172 человека).

Доля городского населения Турции в 2021 году достигла 93,2 процентов, против 93 процентов в 2020 году.

Доля сельского населения снизилась за год с 7 процентов до 6,8 процентов.