Министр здравоохранения Турции рассказал о состоянии Эрдогана

БАКУ /Trend/ - Состояние здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган, заразившихся "омикрон"-штаммом коронавируса, хорошее, не мешает их работе.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Ранее Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились "омикрон"-штаммом коронавируса, болезнь, по словам турецкого лидера, протекает легко.