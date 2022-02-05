Министр здравоохранения Турции рассказал о состоянии Эрдогана
БАКУ /Trend/ - Состояние здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган, заразившихся "омикрон"-штаммом коронавируса, хорошее, не мешает их работе.
Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Ранее Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились "омикрон"-штаммом коронавируса, болезнь, по словам турецкого лидера, протекает легко.
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