В Турции начался очередной этап операции Eren
В провинции Сиирт на юго-востоке Турции начался 24-й этап зимней фазы антитеррористических операций Eren. Об этом в воскресенье, 13 февраля сообщили в МВД Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Целью операции является полная ликвидация угрозы терроризма в этой части Турции.
В целом 39 отрядов жандармерии в составе 545 человек прочесывают район Акмеше с целью выявления и ликвидации боевиков РПК.
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