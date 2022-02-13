В Турции начался очередной этап операции Eren

В провинции Сиирт на юго-востоке Турции начался 24-й этап зимней фазы антитеррористических операций Eren. Об этом в воскресенье, 13 февраля сообщили в МВД Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Целью операции является полная ликвидация угрозы терроризма в этой части Турции.

В целом 39 отрядов жандармерии в составе 545 человек прочесывают район Акмеше с целью выявления и ликвидации боевиков РПК.