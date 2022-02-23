Президент Турции принял участие в открытии стадиона в Дакаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Сенегал во вторник принял участие в открытии стадиона, построенного одной из турецких компаний-подрядчиков, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Спортивный объект вместимостью в 50 тыс. зрителей был построен в районе Диамниадио (в 30 км от столицы Дакара) всего за 17 месяцев. Строительство стадиона обошлось в 267 млн долларов.

Наряду с президентом Турции в открытии стадиона приняли участие президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, президент Руанды Поль Кагаме, президент Либерии Джордж Веа и президент Гамбии Адама Бэрроу. В числе участников церемонии находился также президент ФИФА Джанни Инфантино.

В своей речи на мероприятии Джанни Инфантино на турецком языке выразил благодарность представителям турецкой компании, построившей арену.

Президент Эрдоган и другие участники церемонии были приглашены на поле стадиона. Президент Турции побеседовал с футболистами сборных ветеранов Африки и Сенегала, после чего перекинулся символическими пасами с президентом Сенегала Маки Саллом и другими лидерами.