Анкара прилагает усилия по возвращению похищенных на Гаити граждан

Посольство Турции в Санта-Доминго, имеющее также аккредитацию на Гаити, поддерживает контакты с гаитянскими властями в связи с угоном на острове автобуса, среди пассажиров которого находились и 8 граждан Турции. Об этом сообщают диписточники в турецком МИД, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщается, инцидент имел место накануне во время следования транспортного средства из Доминиканской Республики в Гаити.

Вооруженные злоумышленники напали на автобус недалеко от столицы Гаити, Порт-о-Пренсе.

Согласно имеющейся информации, люди были похищены с целью получения выкупа.