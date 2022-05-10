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Анкара прилагает усилия по возвращению похищенных на Гаити граждан

Турция Материалы 10 мая 2022 04:43
Анкара прилагает усилия по возвращению похищенных на Гаити граждан

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Посольство Турции в Санта-Доминго, имеющее также аккредитацию на Гаити, поддерживает контакты с гаитянскими властями в связи с угоном на острове автобуса, среди пассажиров которого находились и 8 граждан Турции. Об этом сообщают диписточники в турецком МИД, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщается, инцидент имел место накануне во время следования транспортного средства из Доминиканской Республики в Гаити.

Вооруженные злоумышленники напали на автобус недалеко от столицы Гаити, Порт-о-Пренсе.

Согласно имеющейся информации, люди были похищены с целью получения выкупа.

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