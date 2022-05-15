Турция выразила обеспокоенность поддержкой Швецией и Финляндией террористов - Чавушоглу

Турция на неформальной встрече глав МИД стран НАТО выразила свою обеспокоенность поддержкой, которую оказывают Швеция и Финляндия террористическим организациям.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Берлине, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, в частности турецкая сторона подняла вопрос о помощи вооружением со стороны Швеции.

Чавушоглу также назвал неприемлемыми экспортные ограничения (в отношении Турции) со стороны стран, которые намерены вступить в альянс.

Глава МИД коснулся проведенной накануне трехсторонней встречи с министрами иостранных дел Финляндии и Швеции.

"Было предложено совместно работать для устранения опасений турецкой стороны", - сказал Чавушоглу.

"(О членстве Финдяндии и Швеции в НАТО) обязательно должны быть гарантии безопасности. Эти страны должны прекратить поддерживать террористические организации", - сказал Чавушоглу.