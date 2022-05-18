Чавушоглу анонсировал заседание контактной группы ООН, Турции, Украины и РФ по гуманитарным вопросам

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни состоится заседание контактной группы России, Украины, Турции и ООН по гуманитарным вопросам.

Как сообщает Trend со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, существует предложенная генсеком ООН контактная группа по гуманитарным вопросам, в состав которой, помимо всемирной организации, входят Турция, Россия и Украина.

«Планируем в ближайшие дни провести заседание на техническом уровне», - сказал Чавушоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)