Эрдоган заявил, что премьер Греции для него больше не существует

БАКУ /Trend/ - В Анкаре надеются, что в процессе поставок Турции истребителей F-16 США будут действовать без оглядки на неконструктивную позицию Афин по этому вопросу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства добавил, что Анкара не будет проводить заседание Стратегического совета Турция-Греция из-за антитурецких высказываний премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на переговорах с руководством США.

«Мы собирались провести заседание Стратегического совета с Грецией. Но Мицотакиса для меня больше не существует. Я отказываюсь от этой встречи с ним», - заявил турецкий лидер.