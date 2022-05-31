В британском журнале The Economist опубликована статья Президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Хотя все члены вновь признали, насколько важна и критична Турция для НАТО, к сожалению, некоторые из них не в полной мере осознают угрозы, направленные против Турции".

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", в своей статье британскому журналу The Economist Эрдоган отметил, что война на Украине бросила вызов существующему мировому порядку, основанном на правилах, соперничестве великих держав и евроатлантической безопасности, и что этот процесс также вернул актуальность НАТО, крупнейший военный альянс в истории, в его прежнее положение. Отметив, что Турция на протяжении 70 лет является гордым и незаменимым членом НАТО, Эрдоган сказал, что Турция присоединилась к альянсу в 1952 году, направив войска в Корею для защиты свободы и демократии, и напомнил, что она является стабилизирующим и позитивным игроком на Кавказа и регионе Черного моря, турецкие военнослужащие в рамках миссий НАТО участвуют в операциях в разных частям мира, от Косово до Афганистана,

Президент подчеркнул, что Турция укрепила свой оборонный потенциал, инвестировав миллиарды долларов в оборонную промышленность, и что продукция, произведенная благодаря этим дополнительным возможностям, оказала значительное влияние в различных зонах боевых действий, включая Украину.

Повышение обороноспособность Турции способствует устойчивости НАТО. Хотя наши партнеры всегда ценили вклад Турции в миссию коллективной безопасности НАТО, они быстро забывают об этом, когда их собственная безопасность не находилась под угрозой. как, это было, например, во время кризиса на Балканах. Некоторые заинтересованные стороны мечтали о том, чтобы долгосрочная стабильность могла быть достигнута без Турции, и поэтому игнорировали геополитические реалии и возможные угрозы в регионе.

- Такое отношение стоило НАТО многих лет

Отметив, что за последние годы характер угрозы международному миру и безопасности изменились, Эрдоган напомнил, как некоторые политики называли НАТО "устаревшей" организацией, завершившем свою миссию. "Эммануэль Макрон в 2019 году сказал, что альянс переживает "смерть мозга". Некоторые люди поставили под сомнение роль Турции в этой организации. Такое отношение, появившееся в результате необычайной мечтательности и крайней стратегической близорукости, стоило НАТО многих лет", - написал президент Эрдоган.

Турция же наоборот всегда критиковала такое недальновидное, а иногда и безответственное отношение некоторых государств-членов к НАТО. Турция всегда подчеркивает важность модернизировать НАТО, обновить перед новыми угрозами и сделать организацию более гибкой перед новыми геополитическими и глобальными вызовами.

Непринятие адекватных мер в отношении коллективной безопасности, особенно в вопросе террористических угроз, нанесло ущерб сотрудничеству в области безопасности и создало глубокое недоверие к организации в общественном мнении стран НАТО.

"Турция подчеркивала эту ситуацию на всех саммитах НАТО, в которых она участвовала, и заявляла, что международное сотрудничество необходимо для преобразования борьбы с терроризмом. В этом контексте мы хотели, чтобы НАТО более тесно сотрудничала в разведывательных и военных вопросах, борясь с террористическими организациями. Мы обсуждали это не только с точки зрения предотвращения террористических атак, но и с точки зрения предотвращения финансирования терроризма и вербовочной деятельности в пределах границ НАТО", - подчеркивает президент Эрдоган.

- Государства-члены НАТО увидели, насколько уместными были некоторые шаги, которые мы предприняли в прошлом

"Мы выдвинули требования для безопасности наших границ и воздушного пространства, а также для "гуманитарной безопасности", поскольку в регионе возникла крупнейшая волна беженцев со времен Второй мировой войны. Наша страна в значительной степени осталась одна в борьбе с этой угрозой. Шаги, которые должны были быть предприняты внутри НАТО в связи с этими кризисами, могли бы подготовить организацию к борьбе с другими конфликтами и кризисами, которые возникнут на границах НАТО в следующий период.

Ситуация, сложившаяся с войной на Украине, показывает, насколько адекватны ожидания и призывы Турции. В то время как конфликты привели к серьезным разрушениям, некоторые государства-члены, осознавшие геополитическое положение Турции, увидели, насколько уместными были некоторые шаги, которые мы предприняли в прошлом. Действительно, Турция была права, когда говорила членам НАТО, что им нужно быть готовыми к геополитическим вызовам будущего. Вопреки мнению тех, кто утверждает, что НАТО не утратило значения, мы были абсолютно правы, говоря, что значение организации будет возрастать.

К сожалению, некоторые члены не в полной мере осознают некоторые угрозы, направленные против Турции. В то время как все члены вновь признают, насколько важна Турция для НАТО, по мнению Турции, прием Швеции и Финляндии в члены альянсы создает риски для собственной безопасности и будущего организации.

Это наше самое естественное право ожидать, что эти страны, которые ожидают, что вторая по величине армия НАТО придет им на помощь в соответствии со статьей 5, предотвратят вербовку, финансирование и пропагандистскую деятельность РПК, которая считается террористической организацией в ЕС и США".

Подчеркнув, что Турция хочет, чтобы страны-кандидаты прекратили деятельность всех террористических организаций и экстрадировали их членов в Турцию, президент Эрдоган пишет: "Властям этих стран были переданы четкие доказательства, и ожидается, что они предпримут соответствующие шаги. Кроме того, Турция желает, чтобы эти страны поддерживали контртеррористические операции, проводимые членами НАТО.

Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию. Если они не предпримут необходимые шаги, Турция не изменит свою позицию по этому вопросу"

- Это решительный шаг, предпринятый от имени всех участников, ставших объектом терроризма

Турция считает, что любое эмбарго на поставки оружия (какое, например, Швеция ввела в отношении нашей страны) противоречит духу военного партнерства под эгидой НАТО.

Такие ограничения имеют крайне пагубные последствия не только для нашей национальной безопасности, но и для идентичности НАТО. Настойчивое стремление Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу также добавило актуальность повестку дня НАТО. Возражение Турции против членства Швеции и Финляндии решительный шаг, предпринятый от имени всех членов, которые до сих пор были объектом терроризма. У терроризма нет религии, нации или расы. Одной из самых важных миссий альянса является твердое противостояние любой организации, целью которой является причинение вреда гражданскому населению. Ни одна страна не имеет привилегий в этом отношении.

- Ни одна страна, отказывающаяся бороться с терроризмом, не имеет права давать указания Анкаре

Отметив, что отношение Швеции и Финляндии к проблемам безопасности и чувствительности государств, с которыми они хотят быть союзниками, будет определять, насколько Турция хотела бы видеть эти страны союзниками.

Невежество и высокомерие тех, кто осмеливается ставить под сомнение отношения Турции с организацией, частью которой она является и которая занимает позитивную и конструктивную позицию в процессе расширения альянса, не изменит нашу позицию. Наша страна, открыта для всех форм диалога, рекомендует сосредоточить эти усилия на убеждении стран-кандидатов. Ни одна страна, отказывающаяся бороться с терроризмом, не имеет права давать указания Анкаре.

Мы считаем, что если члены НАТО будут применять двойные стандарты в борьбе с терроризмом, доверие к альянсу будет поставлено под угрозу.