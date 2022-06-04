Турция и Мали обсудили борьбу с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с временным президентом Мали Ассими Гойту. Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент Эрдоган отметил, что Турция по-прежнему поддерживает борьбу Мали с терроризмом. При этом турецкий лидер добавил, что в Анкаре также ожидают властей африканского государства содействия усилиям Турции с противодействием этому явлению. В частности, турецкий лидер указал на необходимость прекращения деятельности в Мали террористической организации FETO.

Также обсуждены текущее состояние двусторонних отношений и региональные вопросы.

Президент Эрдоган заверил собеседника, что Анкара продолжит оказывать поддержку переходному процессу в африканской стране.

Глава турецкого государства отметил, что в Анкаре удовлетворены возможностью вносить вклад в развитие Мали. Он выразил надежду, что две страны предпримут шаги для улучшения торгово-экономических связей.