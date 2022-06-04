Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 6 боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщает в соцсетях в субботу Министерство национальной обороны Турции.

«ВС Турции продолжают разрушать логова террористов. В рамках этих усилий нейтрализовано 6 террористов РКК, вывленных в зоне проведения операции Pençe-Kilit на севере Ирака», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.