Пассажиропоток в аэропортах Турции с начала года превысил 57 млн

Пассажиропоток в аэропортах Турции в мае текущего года вырос на 186,8 процента – до 15 млн 865 тыс., а в целом за январь-май превысил 57 млн. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, число выполненных рейсов в мае на внутренних авиалиниях выросло на 91 процент - до 73 764, а на международных авиалиниях – на 136,1 процент, до 59 571.

«Суммарное число рейсов вместе с транзитными перелетами увеличилось на 101,5 процента - до 165 510. В целом воздушный трафик Турции в мае достиг 95 процентов от показателей 2019 года. Также к показателям 2019 года приблизился уровень пассажиропотока, который сильно сократился в мире и в Турции во время пандемии коронавируса. Так, общий пассажиропоток в аэропортах Турции в мае достиг 93% от показателей 2019 года», - сказал глава ведомства.

Министр отметил, что воздушные гавани Турции в мае текущего года обслужили 7 млн 230 тыс. пассажиров на внутренних линиях и 8 млн 604 тыс. – на международных. «Общий пассажиропоток в турецких аэропортах в мае вырос на 186,8 процента, причем на внутренних рейсах – на 134,1 процента и на международных – на 253,6 процента. Общий объем грузоперевозок в рассматриваемый период увеличился на 49,8 процента – до 338 107 тонн, превысив таким образом показатели 2019 года», - констатировал Караисмаилоглу.

Количество выполненных рейвов из «Стамбульского аэропорта» в мае достигло 37 578, из них 10 518 - на внутренних линиях и 27 0 60 - на международных. Эта воздушная гавань - крупнейшая в Турции, в целом обслужила 5 млн 679 тыс. пассажиров (1 млн 531 тыс. - на внутренних линиях и 4 млн 147 тыс. - на международных), добавил министр.