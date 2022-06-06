Турция поддерживает шаги Азербайджана по установлению мира в регионе - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турция поддерживает шаги Азербайджана по установлению мира в регионе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместном брифинге с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Анкаре.

По его словам, отношения Азербайджана и Турции являются примером для всех.

«С освобождением оккупированных земель Азербайджана открылась новая возможность для устойчивого мира и процветания. Эта возможность не должна быть упущена», - сказал министр.

(Перевод: Фидан Мустафаева)