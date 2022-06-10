Спецслужбы Турции нейтрализовали 3 террористов на севере Ирака

В результате очередной успешной операции, проведенной спецслужбами Турции на севере Ирака, нейтрализованы три террориста PKK, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным источников в структурах безопасности в Анкаре, сотрудники Национальной разведывательной организации (MİT) ликвидировали группу террористов в приграничном с Турцией иракском районе Гара.

В последние месяцы сотрудники MİT провели целую серию антитеррористических операций на севере Ирака и Сирии.

В числе прочих был ликвидирован один из главарей террористов PKK Мехмет Эрдоган по прозвищу «Ахмет Рубар», возглавлявший ячейку террористов в иракских районах Махмур, Киркук и Сулеймания.

На прошлой неделе из Сирии в Турцию была доставлена террористка YPG (сирийское крыло РКК - ред.) Дилбирин Качар, специализировавшаяся на организации покушений.