Турция предпринимает все необходимые меры по борьбе с терроризмом - МИД

Государственные структуры Турции принимают все необходимые меры по борьбе с преступностью, в том числе проявлениями терроризма.

Соответствующее заявление, как сообщает Trend со ссылкой на Анадолу, озвучил во вторник официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич, комментируя предупреждение ряда стран относительно путешествий в Турцию.

«Подобного рода предупреждения связаны с различными международными событиями. Турция – безопасная страна, которая продолжает эффективную борьбу с терроризмом, проводя операции как внутри, так и за пределами своих границ. Результаты этой успешной борьбы налицо», - сказал Билгич.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Анкара не ставит различий между террористическими организациями. «Данные подходы Турции способствуют укреплению международной безопасности. Это хорошо известно и высоко ценится во всем мире», - отметил Билгич.