ВС Турции нейтрализовали 4 террористов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции нейтрализовали четырех боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

​​​​​​​Согласно сообщению, боевики готовили теракт в зонах контртеррористических операций ВС Турции «Источник мира» и «Щит Евфрата».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.