ВС Турции нейтрализовали 9 террористов на севере Ирака

Вооруженные силы Турции нейтрализовали на севере Ирака девять боевиков террористической организации РКК. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

«ВС Турции с успехом продолжают операцию Pençe-Kilit, темпы которой не замедлятся», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Антитеррористическая операция Pençe-Kilit проводится ВС Турции с 18 апреля в трех приграничных районах Ирака.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.