Турция и Узбекистан нацелены на товарооборот в $10 млрд

Представители сектора детской одежды турецкой провинции Бурса провели в Ташкенте двусторонние встречи с более чем тысячей экспортных компаний в рамках программы зарубежного маркетинга индустрии детской одежды, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Мероприятие проходило в Ташкенте при поддержке BTB Global с 30 июня по 1 июля с участием Торгово-промышленной палаты Бурсы (BTSO). В программе приняли участие 40 представителей индустрии детской одежды из провинции Бурса. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве с целью внесения вклада в увеличение товарооборота между Узбекистаном и Турцией до намеченных целей в 10 млрд долларов.

В ходе последнего визита главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан было подписано 10 соглашений, в том числе «Соглашение о преференциальной торговле». Итоги встречи обрадовали также представителей сектора детской одежды, которые получили возможность наращивать экспорт своей продукции.

По данным BTSO, объем экспорт детской одежды из Турции в Узбекистан в 2021 году составил более 6 млн. долларов. Ожидается, что эта цифра будет расти благодаря новым соглашениям, достигнутым между двумя странами.

В беседе с агентством «Анадолу» заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Бурсы (BTSO) Исмаил Куш сообщил, что связи Бурсы с Узбекистаном в последние годы получили импульс.

По его словам, компании, принимающие участие в организации, остались довольны проведенными встречами. «Наш глава государства уже дал посыл относительно развития торговли между двумя страна. Его заявление воодушевило турецких предпринимателей. Данная площадка усилила эту тенденцию, продемонстрировала потенциал Бурсы. Около 80 процентов производства детской одежды в Турции приходится на Бурсу. Большая часть продукции нашего региона продаются в разных уголках мира, занимает полки в магазинах разных стран», -сказал Каш.

При этом заместитель председателя правления BTSO отметил значимый потенциал и производственные мощности Узбекистана.

«До настоящего времени мы поддержали торговые связи с Узбекистаном на определенном уровне. В предстоящий период торговые показатели будут продолжать демонстрировать рост. Узбекистан – родина наших предков, он должен обращать на себя особенное внимание. И наш президент также отдает серьезный приоритет этому региону. В предстоящий период мы еще больше расширим отношения с Узбекистаном», - отметил Каш.

Каш обратил внимание на важность проведения мероприятия в этот период, когда продукция зимнего сезона будет представлена ​​компаниям сектора детской одежды.