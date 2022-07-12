Турция, РФ и Украина обсудят в Стамбуле «зерновой кризис» - Хулуси Акар

Переговоры между военными делегациями России, Украины и Турции с участием представителей ООН по обеспечению безопасной отгрузки зерна, ожидающего в украинских портах, состоятся в среду в Стамбуле. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава ведомства отметил, что переговоры сторон, осуществляемые в рамках дипломатических усилий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию «продовольственного кризиса», развиваются в позитивном русле.

Министр напомнил, что в рамках этих усилий он провел консультации с коллегами из РФ Сергеем Шойгу и Украины Алексеем Резниковым.

Акар отметил также, что делегация Минобороны Турции ездила в Москву для встречи с российской военной делегацией, а делегация военных Украины провела переговоры в здании Минобороны Турции в Анкаре.

«В продолжение этих встреч военные делегации министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегация ООН завтра проведут в Стамбуле переговоры, направленные на безопасную отправку на международные рынки морем судов с зерном, ожидающих в украинских портах», - заявил министр.