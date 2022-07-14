Президент БРИКС заявила о планах Египта, Турции и Саудовской Аравии вступить в группу

Каир, Анкара и Эр-Рияд планируют подачу заявок на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщают "Известия", ссылаясь на президента международного форума БРИКС Пурниму Ананд.

"Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире", - заявила Ананд.

По ее словам, вступление этих стран в объединение не должно занять много времени. Она также сообщила, что обсуждение и возможное решение о вступлении некоторых государств из пятерки, в которую входят Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Турция, можно ожидать уже на следующем саммите.

"Я надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро", - считает Ананд.